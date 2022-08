SC Lusitânia anuncia reforços para a defesa e ataque

O Lusitânia dos Açores, que parte para a temporada 2022/23 com o objetivo de assegurar uma vaga no Campeonato de Portugal, acaba de garantir a contratação de dois jovens futebolistas sul-americanos, que serão colocados à disposição do técnico João Nunes.Segundoapurou, serão anunciados, nas próximas horas, Camilo Durán, avançado, de 20 anos, nascido na Colômbia e que jogou duas temporadas nos sub-20 do Flamengo; e Rony, defesa central, brasileiro, de apenas 17 anos, que cumpriu parte da formação no Vasco da Gama.Os dois elementos serão integrados no plantel principal do clube de Angra do Heroismo, podendo ser utilizados na formação de sub-19, que luta este ano pela subida ao primeiro escalão principal da categoria.