Seixal Clube 1925 brinca com mudança de treinador no Benfica

O Seixal Clube 1925, emblema que milita ma segunda divisão da Associação de Futebol de Setúbal, brincou esta quinta-feira com a mudança de treinador no Benfica . Um comunicado oficial nega que o próximo treinador das águias chegue... do Seixal."A Direção do Seixal Clube 1925, em virtude das recentes notícias divulgadas pela Comunicação Social de que o futuro treinador do Sport Lisboa e Benfica, SAD virá do Seixal, vem desta forma desmentir que exista qualquer negociação para a transferência do treinador Tiago Correia", pode ler-se na nota oficial publicada no Facebook do clube.