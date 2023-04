Sernache sagra-se campeão da AF Castelo Branco e vai regressar ao Campeonato de Portugal

O Vitória de Sernache conquistou este domingo o nono título distrital do seu historial. O emblema de Cernache do Bonjardim, do concelho da Sertã, é o novo campeão da AF Castelo Branco e vai regressar ao Campeonato de Portugal, de onde foi despromovido em 2021/22.

A confirmação matemática do êxito chega a três jornadas da conclusão da fase de apuramento do campeão e na sequência do triunfo (4-0) sobre o Proença-a-Nova. Em destaque esteve o capitão Williams Júnior, autor de três golos. Este brasileiro de 33 anos, na quinta época no Sernache, é a grande figura da prova, com 33 golos apontados em jogos oficiais.

"Batalhámos muito para este sucesso. Temos um grupo muito bom, com juventude mesclada com alguma experiência. Aqui estou em casa e é uma felicidade enorme poder dar esta felicidade a todas as pessoas de Cernache do Bonjardim", referiu o goleador em declarações à Rádio Condestável, imediatamente após a concretização do título.

António Joaquim é o treinador responsável pela subida, ele que tem a particularidade de ser também o presidente do clube.