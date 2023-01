Sindicato dos jogadores já se reuniu com o plantel do Rio Maior

O Sindicato dos Jogadores reagiu, através de um comunicado, ao atraso dos salários no Rio Maior, do Campeonato de Portugal. O organismo liderado por Joaquim Evangelista revela que já reuniu com o grupo de trabalho e que acionou o Fundo de Garantia Salarial por duas vezes, sendo que não foi apresentada uma solução concreta."Aguardando-se uma solução para os problemas financeiros que, a não existir, comprometerá a permanência dos jogadores ao serviço do clube", pode ler-se na nota que também diz que o Sindicato está a articular a resposta junto dos jogadores com a Federação Portuguesa de Futebol.Leia o comunicado da íntegra:Após várias semanas de conversações e acompanhamento da situação do plantel da Rio Maior SAD, atualmente a competir no Campeonato de Portugal, o Sindicato dos Jogadores, atendendo à gravidade da situação, reuniu com o grupo de trabalho.Os jogadores têm enfrentado uma situação particularmente difícil desde o início da época, face à instabilidade diretiva e aos atrasos sucessivos no pagamento dos salários, não se verificando, neste momento, apesar dos contactos regulares com a administração da SAD, uma solução que garanta a sustentabilidade financeira do clube.Apesar das promessas repetidas e de ter sido acionado o Fundo de Garantia Salarial no final de 2022, até à presente data não foi apresentada uma solução concreta.No seguimento desta reunião, face ao agravamento das condições laborais, o Sindicato dos Jogadores acionou pela segunda vez o Fundo de Garantia Salarial, de modo a responder às necessidades mais urgentes dos atletas, aguardando-se uma solução para os problemas financeiros que, a não existir, comprometerá a permanência dos jogadores ao serviço do clube.O Sindicato dos Jogadores já informou a Federação Portuguesa de Futebol, com quem tem articulado a resposta aos jogadores."