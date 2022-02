António Pedro Trindade, mais conhecido no mundo do futebol por Topê, é o novo treinador do Alcochetense, atual 17.º classificado da 1.ª Divisão da AF Setúbal.O técnico, de 43 anos, estava a treinar o Povoense (Póvoa de Santa Iria), até ao dia 6 de Fevereiro, altura em que abandonou o cargo, deixando o clube no oitavo lugar da 1.ª Divisão da AF Lisboa.O antigo jogador, que passou pelo Alverca, Oriental e Carregado, onde disputou a 2.ª Liga na temporada 2009/10, iniciou a carreira de treinado do Alverca, conseguindo uma subida desde a 2.ª Divisão distrital até ao Campeonato de Portugal. Na época transata, após a saída do Alverca, teve ainda uma experiência no Coruchense.O treinador chega ao Alcochetense pela mão de Luís Francisco, que passou a ser o novo director desportivo do clube.Topê começou a trabalhar com plantel na passada terça-feira e terá o jogo de estreia no próximo domingo em Setúbal, frente ao Vitória FC.Depois de Djão, que iniciou a época, e de Jorge Santos, que saiu agora, Topê é o terceiro treinador a comandar a equipa principal do Alcochetense, esta temporada.