Trio de arbitragem feminino na Divisão de Honra da AF Coimbra

Após a nomeação de trios mistos para jogos do principal campeonato da AF Coimbra, o Conselho de Arbitragem da associação nomeou um trio feminino para o jogo UD Tocha-CDR Penelense, da 15ª jornada, fase de apuramento do campeão da Divisão de Honra da AFC. Trata-se de um jogo de seniores masculinos que terá lugar este domingo, pelas 17 horas.Diana Henriques será a árbitra da partida, tendo como assistentes Célia Gonçalves e Mariana Pereira. O jogo é decisivo na atribuição do título na divisão e demonstra a confiança do Conselho de Arbitragem da AF Coimbra na integração de árbitras nos seus quadros, sendo que simultaneamente defende a igualdade de género.