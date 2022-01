Vidago Futebol Clube: O clube de Pote que lida com falta de apoios mas "teima em renovar-se"

O Vidago Futebol Clube completou 73 anos de vida neste mês de janeiro e vai sendo o orgulho vidaguense. Desde 2015 à frente dos destinos do clube, Paulo Lopes tem como objetivo “reerguer novamente um enorme clube, que dificuldade após dificuldade, teima em renovar-se ano após ano e mostrar toda a sua jovialidade". "Neste momento, temos apenas futebol. Por opção, estamos reduzidos de modalidades desportivas. Antes tínhamos cerca de 140 atletas e, com a Covid-19 e devido às obras no Complexo Desportivo João de Oliveira, optámos pela redução da atividade desportiva. Assim que as condições de segurança estejam reunidas, pretendemos voltar a aumentar o número de atletas”, constatou o presidente em declarações a Record.



O Vidago FC é uma instituição histórica, enraízada na sociedade vidaguense onde todos os apoios são importantes. "Há realçar o da Câmara Municipal de Chaves, da União de Freguesias de Vidago, e destacamos vários parceiros como a Super Bock Group, a Clínica Trindade, não esquecendo os nossos sócios - cerca de 550 - e todos os obreiros deste clube, todos diretores foram e são fundamentais para que o Vidago consiga honrar as suas contribuições e que todos consigam ser o orgulho vidaguense”, acrescentou Paulo Lopes.



O atual presidente está a cumprir o seu quarto mandato que termina em 2023 mas acredita que irá avançar para mais, após ter vencido com 64 votos a favor (zero brancos e zero nulos) no ano passado. "A nossa equipa diretiva é a base da primeira que tomou conta dos destinos do clube em 2015. Temos um compromisso de fazer as comemorações dos 75 anos, em 2024, por isso o mais provável é que nos venhamos a recandidatar", antecipou.





Vidago, no distrito de Vila Real, é conhecido pelas suas termas e por ser a terra onde Pote, jogador do Sporting, viveu grande parte da sua infância. No entanto, Paulo Lopes admitiu que há muitas outras potencialidades. "Além do futebol, temos golfe com dois campos disponíveis para todos, restauração excelente, fantásticos hotéis, um parque único com arvoredo centenário, com uma localização privilegiada temos o Vidago Palace Hotel, o Hotel Primavera Perfume, assim como outras unidades hoteleiras, área de piscinas, balneário termal e pedagógico. Estamos a quinze minutos de Chaves e a cerca de 20 minutos da vizinha Espanha e temos ainda bons acessos ao Porto, com distância de uma hora e dez minutos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro”, realçou Paulo Lopes.





A mudança de Pedro Gonçalves para o Sporting ajudou o clube e a localidade a 'ficar no mapa'. "Ganhámos notoriedade por ali termos um filho da terra e do clube. O Pedro praticamente passou a sua infância no Complexo João de Oliveira, onde residia com a sua família, saltando para o topo do futebol nacional, e quem sabe se não para outros voos", perspetivou o líder do emblema vidaguense.



A passagem do Vidago pelos nacionais foi de curto pavio, 13 anos depois da última presença. A época de 2020/21 coincidiu com a presença no Campeonato de Portugal, estando agora de volta à Divisão de Honra da AF Vila Real. "Subimos administrativamente e descemos desportivamente, mas de cabeça bem levantada. O nosso objetivo em 2021/2022 foi traçado para tentarmos subir de divisão, mas temos consciência de que mais cinco ou seis equipas têm o mesmo objetivo", deixou claro Paulo Lopes.



O líder do Vidago desde 2015 não esconde que um clube do interior do distrito de Vila Real sente a dificuldade da desertificação. "Há falta de pontos de fixação dos jovens. Não sentimos a falta de jogadores, mas sentimos a falta de apoios. Sentimos que vivemos longe da indústria do litoral, mas vamos lutando. Sempre considerei que as melhores equipas não são aquelas que gastam mais, mas sim aquelas que melhor gerem os seus recursos económicos e desportivos e isso comprova-se nas nossas provas", atirou ainda.