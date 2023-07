Vilafranquense regressa à 3.ª divisão distrital com plantel assente em jogadores formados no clube

Vila Franca de Xira vai voltar a ter futebol sénior no Campo do Cevadeiro na temporada 2023/24. Depois da venda por parte da União Desportiva Vilafranquense dos 10% restantes da sociedade à empresa detida por Rubens Takano Parreira, a agora renomeada AVS SAD partiu para a Vila das Aves e encontrou outro lugar para manter ativa a equipa profissional na 2.ª Liga. Em terras ribatejanas, o Vilafranquense, com o futebol agora a ser gerido pelo clube, recomeça a vida na 3.ª divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), onde já não figurava desde o início da década passada.

A base do plantel que não tem qualquer jogador a transitar da equipa que ainda em junho atuava no segundo escalão profissional, sendo que é completamente assente em futebolistas que passaram pela formação do Vilafranquense. A juventude é outra das marcas da nova equipa: o jogador mais velho tem 26 anos.

Luís Costa, ex-Benavente, é o treinador designado para o reinício à Beira-Tejo da União Desportiva Vilafranquense. O técnico português, de 41 anos, será acompanhado pelos adjuntos Ricardo Teles e Tiago Carvalho, assim como pelo treinador de guarda-redes Carlos Fialho. O diretor para o futebol é Fernando Santos 'Fanã' e Marco Talhadas assume funções como Team-Manager da equipa.

A competição oficial arrancará em setembro e o primeiro encontro de preparação já tem data marcada. No campo do Cevadeiro, os unionistas medem forças com o Murteirense, a 19 de agosto, a partir das 17 horas. A 26 de agosto (10h30), segue-se o vizinho Vialonga na lista de oponentes na pré-época, fora de portas. Já marcados estão também os encontros particulares com o Glória do Ribatejo e o Samora Correia, a 2 e 3 de setembro, respetivamente. De regresso está também o Torneio Cláudio Lopes, que visa homenagear uma figura do passado recente do clube. A prova terá lugar no Campo do Cevadeiro, a 9 e 10 de setembro.

Consulte o plantel completo:

Guarda-redes: Fanã (ex-júnior) e Léo Loureiro (sem clube).

Defesas: Daniel Coelho (ex-júnior), André Ramos (ex-Juventude da Castanheira), José Guerreiro (ex-Bucelenses), Brázia (sem clube), Luís Mendes (ex-Carregado), Vicente (ex-júnior), Diogo Proença (ex-Spring Hill Badgers), Diogo Cachapa (ex-AREPA) e Tiago Martins (ex-Samora Correia).

Médios: Chumbinho (ex-Juventude da Castanheira), Rodrigo Pereira (ex-Atlético), Rodrigo Catarino (ex-Samora Correia), Francisco Gonçalves (ex-Oriental), Martim Dinis (sem clube) e Pedro Martins (ex-Carregado).

Avançados: Rodrigo Luz (ex-Samora Correia), João Ramos (sem clube), Eduany (ex-Murteirense), Miguel Coelho (ex-Carregado), Francisco Djau (ex-júnior) e Rodrigo Pinto (ex-Juventude da Castanheira).

Treinador: Luís Costa