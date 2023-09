Vilafranquense regressa à atividade com uma goleada

O Vilafranquense voltou este domingo à atividade num jogo oficial, agora que está para trás das costas todo o imbróglio que levou à saída da SAD rumo à Vila das Aves, jogando agora sob o nome AVS, na 2ª Liga. Por seu turno, os ribatejanos, de Vila Franca de Xira, criaram uma equipa 100% detida pelo clube, a União Desportiva Vilafranquense, para atuar na 3ª Divisão distrital.O dia 24 de setembro de 2023 fica para a história como o regresso aos encontros oficiais. E de forma auspiciosa. A formação orientada por Luís Costa deslocou-se ao Parque Desportivo Municipal José Pereira para bater o Arsenal 72 por 5-0, em jogo a contar para a 1ª eliminatória da Taça da Associação de Futebol de Lisboa.Os golos ficaram a cargo de Djau (21'), Rodrigo Pinto (25' e 56'), Rodrigo Luz (42') e Catarino (46').A próxima semana, a 1 de outubro, reserva o regresso de partidas oficiais ao Campo do Cevadeiro, casa do Vilafranquense para os jogos como visitado. A formação que tem agora uma base de jogadores que passaram pela formação e em que a juventude predomina vai medir forças com o Atlético da Malveira B. Desde 2019, com a gerência da SAD, os unionistas disputavam os encontros em 'casa' em Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira, face à falta de condições do Cevadeiro para receber jogos da 2ª Liga.