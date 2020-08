Onze do Portimonense: Samuel Portugal, Anzai, Willian, Relvas, Fali, Wellinton, Dener, Pedro Sá, Anderson, Beto e Ailton.



Onze do Sporting: Luís Maximiano; Feddal, Coates e Neto; Pedro Porro, Wendel, Rodrigo Fernandes e Antunes; Nuno Santos, Gonzalo Plata e Sporar.





Os Leões já chegaram ao Estádio Municipal de Portimão #PSCSCP #PréÉpocaSCP pic.twitter.com/Glge2zSHz4 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 28, 2020

Já há equipas!



- Boa tarde! O Sporting tem esta sexta-feira o primeiro grande teste da pré-temporada diante do Portimonense, a partir das 20h30. Record leva até si todas as incidências do encontro que vai realizar-se em Portimão. Fique connosco!