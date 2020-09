14' - Paulinho cabeceia com perigo após cruzamento de Ricardo Horta, mas o avançado estava em posição irregular





Jorge Jesus à conversa com António Salvador e Carvalhal antes do jogo desta noite



10' - Mais uma vez Rafa serve bem Pizzi que, à entrada da área, recebe mal a bola e é intercetado por David Carmo7' - Boa jogada das águias! Rafa faz um passe atrasado para Pizzi, que remata com estrondo ao poste da baliza de Matheus!4' - Jogada rápida do Benfica, com Pizzi a servir Rafa, que rematou ao lado3' - Cruzamento de Nuno Tavares para Vinícus, que cabeceia fraco para a defesa de Matheus.18h58 - Arranca o jogo... dois minutos antes da hora!- A ficha de jogo desta partida conta com um facto peculiar: a primeira parte será ajuizada por uma equipa de arbitragem e a segunda por outra. Na etapa inaugural será André Narciso o homem do apito - acompanhado por Bruno Jesus e José Luzia -, ao passo que na segunda o árbitro será Hugo Silva, com Hugo Coimbra e Gonçalo Freire como auxiliares.18h14 -Vlachodimos; Gilberto, André Almeida, Ferro e Nuno Tavares; Weigl, Taarabt, Rafa, Everton e Pizzi; ViníciusSuplentes: Kokubo, João Ferreira, Morato, Samaris, Gabriel, Diogo Gonçalves, Cervi, Pedrinho, Chiquinho e Gonçalo Ramos- Grimaldo, Pedrinho e Samaris estão recuperados e às ordens de Jorge Jesus.- Nesta pré-temporada, o Sp. Braga tem uma vitória (contra a sua equipa B) e um empate (diante do Vizela).- Para este encontro com os arsenalistas, Jorge Jesus dispõe apenas de dois centrais de raiz, Ferro e Morato, pois Rúben Dias e Vertonghen estão nas respetivas seleções, enquanto Jardel está lesionado.- Este será o penúltimo teste das águias nesta pré-época, antes do encontro com o PAOK para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no próximo dia 15.Boa tarde! Benfica e Sp. Braga medem forças no Estádio da Luz, num encontro de preparação para a nova temporada. O apito inicial está marcado para as 19h e aqui poderá seguir tudo em direto!