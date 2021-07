Siga o sorteio da Liga, em direto

Boa tarde, o sorteio dos campeonatos profissionais de futebol realiza-se hoje na cidade Invicta.



A cerimónia tem arranque agendado para as 17h30 e vai decorrer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, emblemático edifício com vista privilegiada para o rio Douro.



Recorde-se que o arranque da próxima época está estipulado para o fim de semana de 7 e 8 de agosto e o sorteio será condicionado por vários determinantes.



Acautelar os interesses das equipas que estão inseridas nas competições da UEFA é um dos dados na equação, bem como a já característica defesa de regiões. Aspecto que implica que equipas como FC Porto e Boavista não podem jogar em casa na mesma jornada, sendo que esta condição aplica-se a mais entidades, como, por exemplo, Benfica/Sporting e Sp. Braga/V.Guimarães.



A cerimónia contempla ainda espaço para a entrega do prémio de melhor jogador (MVP) da última época.



Pedro Goncalves, João Palhinha e Sebastian Coates, campeões pelo Sporting, Sérgio Oliveira, Pepe, Taremi e Corona, do FC Porto, Beto, do Portimonense, Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Mário Gonzalez, do Tondela, são os candidatos ao prémio.



A lista não inclui qualquer jogador do Benfica e foi feita com base nos votos dos treinadores e capitães dos clubes da I Liga.



De referir ainda que o "play-off" de manutenção ou subida e que é discutido a duas mãos entre o 16.º classificado da I Liga ao terceiro classificado da II Liga, está agendado para 21 e 29 de maio.

