Fundação do Futebol passa a ter estatuto de utilidade pública desportiva

A Fundação do Futebol, instituição ligada à Liga Portugal, recebeu o estatuto de utilidade pública desportiva "devido às relevantes atividades de interesse geral no âmbito da responsabilidade social", anunciou esta terça-feira o organismo.

O reconhecimento da utilidade pública desportiva consta de um despacho da presidência do Conselho de Ministros, sendo atribuída por um período de dez anos.

No despacho, refere-se que a Fundação do Futebol, instituição com três anos de existência e sem fins lucrativos, já recebera do Instituto Português do Desporto e Juventude a Bandeira da Ética, certificação que atesta e premeia a difusão dos valores éticos, no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto.

A Fundação do Futebol prossegue a sua intervenção em cinco eixos: a inclusão social, a proteção de valores, a promoção da ciência e tecnologia ao serviço do futebol, a sustentabilidade ambiental e as grandes causas humanitárias.