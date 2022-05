Final da Taça feminina e Campeonato de Portugal com 'bilheteira' solidária

As receitas da final da Taça de Portugal feminina e do Campeonato de Portugal vão reverter para a associação Corações com Coroa, organização sem fins lucrativos, de apoio aos mais vulneráveis e pobres.

"O objetivo central da associação é promover uma cultura de solidariedade e inclusão sócio-afetiva das pessoas em situações de vulnerabilidade, risco e pobreza", assinalou a FPF, em relação à associada criada em 2012 por Catarina Furtado, Ana Torres e Ana Magalhães.

Desde a sua criação, a associação já apoiou mais de 5.000 mulheres, uma das quais a futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva, que foi uma das bolseiras da Corações com Coroa.

A final da Taça feminina opõe o Sporting ao Famalicão, em 28 de maio, no Estádio Nacional, e os bilhetes têm um preço único de um euro, podendo ser adquiridos nas bilheteiras dos clubes finalistas e no Estádio Nacional, no dia do jogo.

Já a final do Campeonato de Portugal está agendada para 5 de junho, e os bilhetes estarão disponíveis no final de maio, assim que sejam conhecidos os emblemas finalistas, a saírem do vencedor da zona norte e da zona sul de apuramento de campeão.