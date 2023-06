Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Confusão no Crato com nº2 do Chega Pedro Pinto acusado de “apontar com dedo em riste” a dois árbitros. Líder parlamentar nega





Joaquim Diogo (à esq.) visa Pedro Pinto (à dir.)