A 3.ª Liga em 10 perguntas e respostas: explicador essencial para perceber a nova prova

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou esta quarta-feira um megaplano de intervenção no Campeonato de Portugal que passará a ser o 4.º escalão do futebol nacional, uma vez que, na época de 2021/22, irá avançar a criação de uma 3.ª Liga, que servirá de acesso à LigaPro. Neste explicador, tem perguntas e respostas essenciais para perceber o que vai mudar.



1) O que é a 3ª Liga?





A 3.ª Liga é mais uma divisão e, tal como o próprio nome indica, será o terceiro escalão do futebol nacional, do qual vão sair as duas equipas que ascendem à 2.ª Liga. Este projeto chegou para aproximar o futebol dos adeptos, criar mais competitividade e qualidade de jogo de modo a que as equipas que subam de divisão estejam preparadas. No primeiro ano será disputado por 24 formações.O início da 3.ª Liga está marcado para a temporada 2021/22.Não. A 3.ª Liga é uma prova sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol, logo é uma competição não profissional.Na próxima temporada, 96 equipas vão participar no Campeonato de Portugal, sendo que serão divididas em oito séries de 12. Os clubes serão: 70 que permanecem da época passada, 20 que subiram dos distritais, quatro novas equipas B e Casa Pia e Cova da Piedade, que foram relegados da 2.ª Liga.Neste primeiro ano (2020/21) em que ainda não há 3.ª Liga, dois clubes vão subir do CP para a 2.ª Liga. Os primeiros classificados das oito séries passam para a fase subida, na qual serão divididos em dois grupos de quatro. O primeiro classificado de cada grupo garante a subida de divisão.Diretamente sobem os seis primeiros classificados que não conseguiram o acesso à 2ª Liga. Depois, as equipas que ocuparam entre o 2º e 5º lugares das respetivas séries vão voltar a jogar entre si, num total de oito grupos de quatro equipas. Os dois primeiros classificados deste grupo sobem à 3ª Liga. Ficam assim definidas 22 formações, as restantes duas são as que descerão da 2ª Liga.Serão relegados os últimos quatro classificados de cada série, o que faz um total de 32 equipas que descem aos campeonatos distritais.A FPF chegou a acordo com o Sindicato de jogadores e ficou definido que os atletas terão como valor de remuneração base o salário mínimo nacional.Não, vão ser muito mais reduzidos, desde logo porque, sendo um campeonato mais regional, os custos das deslocações nunca serão tão elevados. Por outro lado, a taxa de jogo sofrerá uma redução significativa e haverá ajustes no preço de inscrição de jogadores.Está previsto que sejam três épocas, ou seja, o produto final será a temporada 2023/24. Depois de 2020/21, a 3ª Liga terá 24 participantes e o CP 60; Na época seguinte, a 3ª Liga continuará com 24, enquanto o CP reduz para 56, que será o ideal; por fim, em 2023/24, a 3ª Liga passa a 20 equipas e o CP continua com as 56.