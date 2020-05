A carta do ex-presidente da Liga a criticar Cláudia Santos: «A deputada, as três prostitutas e sexo em grupo»

O 'Expresso' divulgou esta quarta-feira a carta que o ex-presidente da Liga Mário Figueiredo enviou aos deputados da Assembleia da República apontando a falta de "isenção e imparcialidade para julgar a FC Porto SAD" de Cláudia Santos, quando a também deputada estiver à frente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.





Segundo o semanário, na carta com o título "A Deputada, as três prostitutas e sexo em grupo", o antigo dirigente remete um capítulo do livro da autoria de Cláudia Santos - 'A Corrupção de Agentes Públicos e a Corrupção no Desporto', de 2018 -, no qual aborda o processo 'Apito Dourado'. Mário Figueiredo sublinha que as pessoas que conhecem a deputada "sabem da inimizade grave que nutre em relação ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, ao vice-presidente da SAD Adelino Caldeira e ao advogado que costuma representar o FCP nos processos julgados no CD da FPF, Nuno Brandão, seu colega na faculdade de Direito da Universidade de Coimbra".