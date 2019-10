A emocionada mensagem de Eurico Gomes para Jordão

Foi com uma sentida publicação nas redes sociais que Eurico Gomes deixou uma mensagem de homenagem a Rui Jordão, antigo avançado do Sporting que perdeu a vida esta sexta-feira, aos 57 anos. No Facebook, o antigo defesa central lembrou o seu ex-colega no Sporting (entre 1979 e 1982), falando num homem especial, que no seu entender enquanto profissional chegou ao "patamar dos melhores do Mundo".