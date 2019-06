A infografia que resume todo o futebol português em 2018/19

Com a nova temporada à porta, o nosso jornal recorda todos os vencedores e vencidos de 2018/19. O regresso do Benfica aos triunfos no principal escalão é o grande destaque da época finda, mas o Sporting também brilhou com as vitórias nas Taças da Liga e de Portugal. Carregue no link em baixo e descarregue esta infografia especial de Record na máxima resolução e todos os detalhes.