A lista de condicionantes para o sorteio de amanhã da Liga NOS e 2.ª Liga

O sorteio da Liga NOS e 2.ª Liga irá decorrer já esta sexta-feira, às 19h00, em Vila Nova de Gaia, e a Liga Portugal divulgou as condicionantes, destacando o "reforço da proteção às equipas que disputam as competições europeias".







Conheça as condicionantes:

No ponto 5, por exemplo, pode ler-se que é objetivo "evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (UEFA Champions League ou UEFA Europa League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições."De resto, "as equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com os cinco primeiros classificados da Liga NOS da época transacta (1.ª, 2.ª e 3ª jornadas)". Tal significa, por exemplo, que FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga não podem defrontar-se no começo da prova.

Liga NOS:

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e. se uma joga em casa a outra terá que jogar fora):

a. SL Benfica e Sporting CP

b. FC Porto e Boavista FC

c. SC Braga e Vitória SC

d. Marítimo M. e CD Nacional

e. Gil Vicente e FC Famalicão

f. Portimonense e SC Farense

Acordado com as Forças de Segurança

3. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média:

a. FC Porto – 17,67 pontos

b. SL Benfica – 17,33 pontos

c. Sporting CP – 15,67 pontos

d. SC Braga – 15,33 pontos

e. Rio Ave FC – 13,33 pontos

4. Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;

5. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (UEFA Champions League ou UEFA Europa League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições:

Nas jornadas 5,6,8,9,20,23,26,27,28,29,30 não poderá haver jogos entre equipas da Liga dos Campeões e Liga Europa;

Nas jornadas 27,28,29 uma equipa que defronte outra participante na Liga Europa, na jornada seguinte não poderá defrontar nenhuma das que participam na Liga dos Campeões;

Se uma equipa jogar na jornada 27 contra uma equipa da Liga Europa, essa equipa não pode jogar na jornada 28 contra uma equipa que na jornada 29 se defronte com uma equipa da Liga dos campeões.

6. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas:

a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas (1ª e 2ª jornada casa e fora; 3ª jornada fora);

b. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com os cinco primeiros classificados da Liga NOS da época transacta (1ª,2ª e 3ª jornada);

c. CD Nacional não deve receber equipas em competições Europeias imediatamente antes de jogos de Competições Europeias ou Seleções.

d. Primeira Jornada – SC Farense joga na qualidade de visitante;

e. Última jornada – Belenenses SAD joga na qualidade de visitante;

LigaPro:

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. As duas equipas B em competição (FC Porto B e SL Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta;