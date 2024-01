Abdu Conté cobiçado por clubes portugueses

Abdu Conté está a despertar o interesse de vários clubes neste mercado de inverno, inclusive em Portugal, onde fez parte da formação no Sporting e atuou duas temporadas e meia ao serviço do Moreirense.O lateral guineense tem sido cobiçado por diversos emblemas nacionais e, à cabeça da corrida, estarão V. Guimarães, Rio Ave e Sp. Braga para o garantirem já neste defeso. Além de Portugal, os serviços do jogador, de 25 anos, também estão a ser cobiçados na Turquia, em França e Itália.Conté joga há três temporadas no Troyes, que desceu em 2023/24 ao 2.ª escalão francês, e regressou recentemente de lesão, tendo conquistado o lugar a titular nos últimos encontros. Nesse sentido e tendo um contrato que o vincula até 2026 ao clube gaulês, tudo indica que será necessária uma proposta generosa para adquirir o defesa neste mercado de transferências.