Abel Ferreira é o 'Talento que marca o Mundo' de novembro

Abel Ferreira, treinador português que treina o Palmeiras, recebeu esta sexta-feira na sede da Liga Portugal o prémio 'Talento que marca o Mundo' do mês de novembro. O técnico voltou a brilhar esta temporada no Brasil ao conquistar ao serviço do 'Verdão' mais uma Taça Libertadores, após derrotar o Flamengo na final da competição."Este prémio não é só meu, mas de toda a minha equipa técnica. E porque não partilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós? Falando diretamente de Futebol, temos os melhores do Mundo e é um grande orgulho e um privilégio receber este prémio. Agradeço, também, aos embaixadores que, de forma unânime, decidiram esta nomeação", agradeceu Abel Ferreira, na companhia de Tiago Madureira, Diretor Executivo da Liga Portugal, de quem recebeu o prémio.Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, felicitou o treinador pelo notável percurso. "Abel Ferreira é um treinador que muito tem dignificado o futebol português e que muita falta faz ao nosso futebol. Venceu este ano, pela segunda vez consecutiva, a mais apetecível competição sul americana, a Taça Libertadores, voltando a dar provas de ser um talento que marca o Mundo. Os seus feitos falam por si. Está de parabéns pelo muito que tem conquistado com o seu esforço e dedicação, sendo um exemplo a seguir pela nova geração de treinadores, na qual ele próprio se integra", elogiou o líder do organismo.