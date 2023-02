Acordo entre Cova da Piedade e BSAD vai a votos em março

Os sócios do Cova da Piedade vão decidir no dia 3 de março se aceitam o princípio de acordo alcançado entre a direção do clube e a BSAD para que esta sociedade desportiva adote a designação de Cova da Piedade – Futebol SAD ou se, pelo contrário, preferem que o clube inscreva uma equipa sénior na 2.ª Divisão Distrital da AF Setúbal.

O clube da margem sul do Tejo convocou hoje a assembleia geral para o efeito, que tem como ponto único a "apresentação, esclarecimentos e votação das duas soluções referentes ao futuro do futebol sénior" do Cova da Piedade.

A convocatória refere ainda que, "tendo em conta a previsível grande afluência" de sócios, as intervenções serão limitadas a 3 minutos e sujeitas a inscrição prévia. A votação será efetuada por voto secreto em urna fechada.

Recorde-se que o direção do Cova da Piedade anunciou no início deste mês que alcançou um princípio de entendimento com a BSAD para se unirem no futebol profissional.