Advogado de Rui Pinto revela que mandado de detenção abrange acesso a dados do Sporting

William Bourdon, um dos advogados de Rui Pinto, revelou que o mandado de detenção europeu pelo qual o alegado hacker foi detido na Hungria está não apenas relacionado com uma tentativa de extorsão mas também por acesso a dados do Sporting. Em entrevista ao Tribuna Expresso, o advogado francês falou no nome do clube de Alvalade quando foi questionado sobre o que as autoridades húngaras pretendem fazer com os computadores e discos apreendidos em casa de Rui Pinto."Não sabemos o que eles estão a tentar fazer. Nos termos da lei internacional de extradição, existe uma regra fundamental que torna absolutamente ilegal fornecer aos procuradores portugueses acesso a quaisquer dados que não estejam ligados ao mandado de detenção. O mandado abrange apenas a queixa de tentativa de extorsão e o acesso a dados do Sporting", revelou William Bourdon.O causídico fala num "caso histórico e sem precedentes para a Europa" e, embora admita que Rui Pinto tentou "testar" a Doyen, nega que tenha existido extorsão, falando antes numa "brincadeira infantil": "É absolutamente verdade que ele queria testar até onde a Doyen estaria disposta a ir. Foi mais uma brincadeira infantil do que outra coisa. Ele, no fim, rejeitou o dinheiro por iniciativa própria. Nada aconteceu, ninguém pagou nada a ninguém. Como tal, esta criminalização de Rui Pinto é um exagero. Estamos convencidos de que ele não pode ser condenado pelo código penal português".William Bourdon não tem dúvidas de que Rui Pinto agiu pelo amor ao futebol e, ainda que que fale na necessidade de acompanhamento ao português, vê-o a par da realidade atual: "Ele é um misto de personalidade muito forte, é corajoso e perspicaz, e também é jovem, tem 30 anos. Sente-se orgulhoso do que fez e também é muito humilde. Mas precisa de quem o aconselhe porque nem sempre está completamente ciente de todas as complexidades e das consequências do que fez. Embora esteja absolutamente ciente do terramoto que provocou".O alegado hacker foi relacionado com a divulgação de emails do Benfica, mas Bourdon diz tratar-se de rumores: "Há uma campanha contra Rui Pinto conduzida por alguns media portugueses e muitos rumores são retransmitidos. Roubar informações sobre o Benfica é um deles. Como advogado, não confio nos rumores que são espalhados. Estou concentrado na defesa do senhor Rui Pinto e do que ele encarna".