AF Évora sai em defesa de Luís Godinho: «É um exemplo para todos os árbitros»

A Associação de Futebol de Évora, à qual pertence o árbitro Luís Godinho, emitiu esta quinta-feira um comunicado em defesa do juiz, que se viu envolvido numa enorme polémica após o Sp. Braga-FC Porto desta quarta-feira, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O árbitro e a sua família chegaram a receber ameaças de morte.





"Na sequência dos acontecimentos registados no jogo de ontem entre o SC Braga e o FC Porto, vêm a Direção da AFE e o seu Conselho de Arbitragem repudiar totalmente as ameaças recebidas pelo nosso árbitro Luís Godinho e pela sua família, bem como todas as afirmações ofensivas que atentam contra o seu bom nome replicadas pela comunicação social.O Luís Godinho é um exemplo para todos os árbitros, em especial para os mais novos, pelo percurso que tem construído, pelo seu exemplar profissionalismo e pela sua extraordinária dedicação à causa da Arbitragem.Em conjunto com o também nosso filiado Valter Rufo constituem, atualmente, uma das melhores equipas de arbitragem Portuguesa e têm dignificado o nome desta Associação pelos campos do nosso futebol profissional, semana após semana.Manifestamos toda a nossa solidariedade e apoio ao Luís Godinho e ao Valter Rufo esperando que os responsáveis por tais ameaças e afirmações ofensivas sejam levados à justiça", lê-se no comunicado.