AF Portalegre: Villa sem treinador nem ordenados

Após ter falhado a 1ª jornada do Torneio de Abertura da AF Portalegre, o Villa foi a Elvas na 2ª ronda, no domingo, e ganhou (2-0), com apenas 12 jogadores e sem treinador nem dirigentes no banco.Os atletas usaram equipamentos cedidos pelo Samora Correia, onde a equipa treina, apesar de o clube, fundado no verão, estar sediado em Ponte de Sôr.Meyong, técnico da equipa, ficou na bancada por não estar inscrito. Record sabe que existem salários em atraso no plantel, que conta com nomes conhecidos como Edinho e André Carvalhas.Autor: J. L.