AG da Liga promete aquecer: dirigentes já começaram a chegar

15h30 - Início da AG





- Nesta altura, estão presentes representantes do Ac. Viseu, Mafra, Cova da Piedade, Nacional, Leixões, Académica, Estoril, FC Porto, Benfica, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães, Rio Ave, Portimonense, Aves, Belenenses SAD, Moreirense, Paços e Boavista- António Salvador, presidente do Sp. Braga, também já chegou- "Não tenho a mínima de dúvida que Pedro Proença continue. Também não está na ordem de trabalhos que possa sair", afirmou Pinto da Costa à chegada.- Theodoro Fonseca, do Portimonense, e António Silva Campos, do Rio Ave, já estão no edifício também. Pinto da Costa entrou pouco depois, pela garagem do edifício. Rui Alves, presidente do Nacional, chegou depois das 15.- Pedro Proença foi o primeiro a chegar à Ordem dos Contabilistas Certificados, no Porto, onde decorre a AG extraordinária, logo seguida de Dinis Lucas, do Cova da Piedade, e de Miguel Nogueira Leite, a representar o Sporting. Luís Filipe Vieira, do Benfica, e Miguel Pinto Lisboa, do Vitória Guimarães, também já estão presentes.Está prestes a arrancar a AG da Liga que promete aquecer. Desde logo, a continuidade de Pedro Proença na presidência no organismo estará em cima da mesa, um dos vários temas que prometem tornar esta reunião quente. Tudo indica que será um dia decisivo quanto ao futuro de Proença na liderança, depois de algumas críticas de várias clubes, relacionadas, por exemplo, com a questão da transmissão dos jogos em sinal aberto. Por outro lado, o novo modelo de governação proposto pelo ainda presidente também será discutido pelos clubes da Liga Portugal.Mesmo sem constar diretamente na ordem de trabalhos, a questão em torno do fim da 2ª Liga promete igualmente dar que falar. Várias formações consideram ilegal a decisão tomada pelo organismo liderado por Proença, que decretou a subida de Nacional e Farense e a descida de Cova da Piedade e Casa Pia, sendo que irão levantar essa problemática na assembleia geral. De resto, o valor dos apoios dados às formações do segundo escalão irá ser alvo de discussão.(em atualização)