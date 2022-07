Agdon Menezes deixa Varzim e reforça Ararat Armenia

Depois de nove temporadas no futebol português, o avançado de Agdon Menezes vai reforçar o Ararat Armenia, segundo classificado do campeonato arménio na época passada, com a oficialização a estar iminente.Em Portugal, o avançado, agora com 28 anos, chegou pela porta do Sp. Braga, tendo passado três épocas na equipa B dos bracarenses. Seguiram-se depois duas épocas no Merelinense e na UD Oliveirense. No Feirense esteve apenas seis meses, antes de se mudar para o Varzim, clube que representou no último ano e meio.