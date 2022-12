Agressor de árbitro suspenso por seis meses pela AF Algarve

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol do Algarve puniu na noite desta sexta-feira, na sua reunião semanal, Miguel Costa, defesa do Silves, com seis meses de suspensão, na sequência da agressão ao árbitro assistente Isidro Moreno, no jogo com o Odiáxere, a contar para a 1.ª Divisão dos distritais algarvios.

"Atenta a simplicidade da causa e a confissão apresentada", o órgão disciplinar do futebol algarvio decidiu aplicar o castigo em processo sumário.

Os incidentes registados no jogo entre o Silves e o Odiáxere tiveram outras consequências para os silvenses, punidos com a pena de derrota (aquando da interrupção da partida, aos 81 minutos, registava-se uma igualdade a um golo) e uma multa de 200 euros. O dirigente Sérgio Costa foi punido com um mês de suspensão, por ofensas à equipa de arbitragem, e os jogadores Diogo Albano e Francisco Pereira ficam de fora nos próximos dois jogos por, segundo o relatório do árbitro, terem pontapeado adversários. Também Miguel Costa, além da suspensão por seis meses, foi punido com dois jogos de castigo, por ofensas à equipa de arbitragem.