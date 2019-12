Alexandre Santos é o novo treinador do Alverca

O Alverca anunciou que Alexandre Santos, de 43 anos, é o novo treinador da equipa profissional de futebol.Trata-se de um regresso a casa, uma vez que Alexandre Santos iniciou a sua carreira de treinador no clube, dirigindo a equipa de sub-19, de 2002 a 2005.ComunicadoO Conselho de Administração do FC Alverca informa que Alexandre Santos, de 43 anos, é o novo treinador da equipa profissional de futebol. Trata-se de um treinador com uma vasta e qualificada experiência de treino, que, esta temporada a iniciou como adjunto de Rui Almeida, no clube da Segunda Liga francesa, o Caen. De resto, saliente-se, igualmente, o seu reconhecido trabalho, na época passada, como treinador principal das equipas de sub-23 do Sporting e do Estoril.No seu extenso e valioso currículo constam ainda passagens por clubes tão reputados como o FC Porto e SC Braga, como adjunto de José Peseiro, integrado numa equipa técnica que também liderou a seleção principal da Arábia Saudita.De salientar que se trata de um regresso às origens, já que Alexandre Santos iniciou a sua carreira de treinador no FC Alverca, no comando técnico da equipa de sub-19, de 2002 a 2005.Ao novo treinador, o FC Alverca deseja as maiores felicidades e os maiores sucessos ao serviço do Maior Clube do Ribatejo.