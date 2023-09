Ana Catarina Mendes: «Há que mudar mentalidades e afastar sombras de comportamentos de misoginia e de machismo»

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, apelou esta segunda-feira a uma efetiva "igualdade de género" no desporto e frisou a necessidade de "afastar comportamentos de misoginia e machismo".

"Sabemos, até pelos casos recentes, que não basta assumir a igualdade de género no papel, há que fazer mais e melhor e, sobretudo, mudar mentalidades e afastar sombras de comportamentos de misoginia e de machismo. Também por isso, precisamos de ter mais mulheres no dirigismo dos nossos clubes", disse a governante, que também tem a pasta da Igualdade, na inauguração do pavilhão multiúsos do Sp. Braga.

Ana Catarina Mendes elogiou o clube minhoto pela sua aposta na vertente feminina, sublinhando a sua equipa de futebol e lembrando que, em breve, o clube avançará com uma equipa feminina de futsal.

"O [Sporting de] Braga tem feito muito pela igualdade de género", disse a ministra, sublinhando que, dos cerca de 3.000 atletas do Sporting de Braga, 1.400 sejam femininos.

Estas declarações da ministra portuguesa surgem numa altura em que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, é muito criticado a nível mundial pelos comportamentos tidos no estádio de Sydney, em 20 de agosto, durante e depois a final do campeonato do mundo feminino.

Rubiales beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca, o que a futebolista disse depois não ter sido consentido, ao contrário do que tem afirmado o presidente da federação.

Antes, na bancada do estádio, Rubiales tinha tocado os próprios genitais para celebrar a vitória espanhola.

Os dois comportamentos valeram-lhe queixas do governo de Espanha ao Tribunal Administrativo do Desporto, que decidiu abrir um processo disciplinar a Rubiales, e a suspensão pela FIFA do cargo de presidente da federação espanhola, durante 90 dias.