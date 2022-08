E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Sousa pode estar perto de regressar a Portugal. Depois de três anos fora do futebol português, o médio encontra-se agora a estudar ofertas para voltar, esperando para definir o futuro.Livre desde que saiu do Manisa, da Turquia, o experiente jogador, de 32 anos, pode assinar para lá do final da janela de transferências.