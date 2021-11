André Villas-Boas: «O que se passou no Benfica foi algo escandaloso»

André Villas-Boas foi um dos palestrantes na manhã de hoje, na Web Summit, mas falou aos jornalistas à margem do evento, onde comentou assuntos da atualidade do futebol português, entre os quais o passado recente do Benfica, marcado por processos judiciais e pela saída de Luís Filipe Vieira da presidência, agora entregue a Rui Costa.





"O que se passou no Benfica foi em 1.º lugar algo escandaloso, mas sabemos que todas as pessoas têm direito a se defenderem e a estarem inocentes nos processos onde estão envolvidos. No entanto, levou a essa mudança e há uma nova liderança no Benfica e seguramente os benfiquistas estão altamente expectantes porque a anterior deu uma série de resultados desportivos importantes ao clube. Vamos ver, todas a lideranças se esgotam mais tarde ou mais cedo e depois cabe ou não se projetar os cubes para o futuro e as marcas associadas aos mesmos", referiu o treinador.