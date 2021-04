André Villas-Boas vai estar no Rali Vieira do Minho

André Villas-Boas vai participar no Rali Vieira do Minho. O treinador português e o seu movimento Race for Good vão juntar forças com a Sports&You para utilizar o desporto motorizado como plataforma de comunicação e promoção de ações de cariz social e humanitário.





Este fim de semana, Villas-Boas e José Pedro Fontes, piloto oficial do Citroen Vodafone Team, vão estar na estrada. A Race for Good levará o seu Citroen C3 Rally2 decorado com as cores da APPACDM, no sentido de sensibilizar as pessoas para as dificuldades e desafios que estão inerentes à vida do cidadão deficiente mental.