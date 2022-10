Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Antiga diretora de informação do Porto Canal assume ter sido vítima de "pressões" do FC Porto: «Tive o meu lugar em causa» Ana Guedes Rodrigues teceu duras críticas à forma como os dragões se imiscuíam nos critérios editoriais da informação do canal