António Costa: «Lei foi feita para que clubes como o Benfica adequem grupos àquilo que são claques»

António Costa sublinhou no Canal 11 que é necessário que todos os clubes cumpram a lei no que diz respeito ao combate à violência no desporto. O primeiro-ministro disse mesmo estar à vontade para falar no caso do Benfica, que deve adaptar os seus grupos de adeptos."Revejo-me totalmente. A violência no desporto é a negação do espírito desportivo e é algo que deve ser erradicado. Demos um passo importante com a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, com as campanhas públicas que temos vindo a fazer e com a legislação que a Assembleia da República agora aprovou e espero que haja uma melhor consciencialização.""A legislação foi feita precisamente para que clubes como o Benfica passassem a adequar os seus grupos de adeptos àquilo que efetivamente são claques. Como sabem, falo à vontade sobre essa matéria, é conhecida a minha preferência clubística. Os clubes têm de ser todos iguais e tem de haver uma legislação que seja igual para todos. Havia lacunas, zonas cinzentas. O objetivo da legislação foi clarificar que essas regras têm de ser cumpridas por todos e acho que é saudável que todos o façam.""As leis não mudam o comportamento. O que muda o comportamento é cultura, que tem de imperar. Nós nunca cometemos um homicídio não é por a lei o proibir, é porque humanamente e eticamente é inaceitável. Todos têm de dar o exemplo."