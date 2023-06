António Gaspar defende que "Cristiano e Pepe têm o mérito de se superarem"

António Gaspar inaugurou esta quarta-feira um novo espaço no World Trade Center, em Lisboa, e fez o 'diagnóstico' à equipa das quinas pela qual 'joga' desde 2000. "A Seleção está de boa saúde, porque [os jogadores] entraram hoje de férias, estão todos impecáveis e ganhámos", sustentou.Quanto aos titulares 'indiscutíveis' Pepe (40 anos) e Cristiano Ronaldo(38), estão a colher os frutos dos desenvolvimentos tecnológicos mas, sobretudo, do compromisso que cada um dos jogadores assumiu face à sua condição física."Pepe e Cristiano são exemplos fantásticos de longevidade no futebol, mantêm-se ao mais alto nível, apesar da sua idade. Cada um deles tem uma sensibilidade muito própria para cuidar de si próprios, têm sempre uma preocupação de saber o que fazer para serem melhores. Além disso, as equipas hoje são cada vez mais diferenciadas, em todas as áreas, desde a parte física, à nutrição, reabilitação, todos os cuidados são tomados ao pormenor e possibilitam aos jogadores permanecerem mais tempo. Sobretudo são atletas que sabem cuidar deles. Podemos inovar, ter os melhores profissionais do mundo a trabalhar em equipa para uma pessoa, mas o primeiro mérito é do jogador que se foca em si próprio para se superar e tem essa consciência. Esses são dois exemplos nesse sentido", apontou, à margem do evento que contou com a presença de Fernando Gomes, Roberto Martínez, Humberto Coelho, João Pinto, Leonel Pontes, Rui Águas, Costinha, Hugo Leal, Ricardo Quaresma, Jorge Andrade, Paulo Ferreira, Tiago Ribeiro, Pedro Lamy, Abel Xavier, Pedro Henriques, Paulo Madeira, Paulo Bento, mas também Paulo Gonzo, Mickael Carreira, Luís Marques Mendes, ou os internacionais Bernardo Silva, Nélson Semedo ou João Félix.