APAF condena declarações do fim de semana e já apresentou queixa no Conselho de Disciplina

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) mostrou, esta segunda-feira, o seu profundo desagrado pelas várias críticas apontadas às equipas de arbitragem, nomeadamente por parte do Sporting a propósito da atuação de Luís Godinho no jogo de Famalicão, nos mais recentes encontros das competições profissionais, tendo já apresentado queixa junto do Conselho de Disciplina (CD).

Em nota publicada nas redes sociais, o organismo diz "repudiar a linguagem utilizada por diversos agentes" do futebol português, que tem como principal objetivo visar "a atuação de árbitros, com sucessivas provas de competência, reconhecida em Portugal e na Europa", apontando para a dualidade de critérios dos mesmos quando são prejudicados ou beneficiados.

"É neste ambiente de total irresponsabilidade e egoísmo, de pessoas que gritam quando se sentem prejudicadas e se calam quando são beneficiadas, que o futebol vive", avança.

COMUNICADO A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vem, mais uma vez, repudiar a linguagem utilizada por... Publicado por APAF - Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol em Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020