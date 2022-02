Rui Moreira: «O País está demasiadamente inclinado»

Rui Moreira aproveitou a cerimónia simbólica do lançamento da primeira pedra da nova Arena da Liga Portugal, em Ramalde, no Porto, para acentuar a sua opinião sobre a distribuição das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), deixando bem registada uma diferença gritante sobre a forma como o dinheiro está a ser distribuído pelo território nacional.O presidente da Câmara Municipal do Porto socorreu-se de uma cábula "para não se enganar", colocando o foco sobre os milhões que estão a ser distribuídos na área da Cultura, avisando desde logo que "em matéria de PRR o país está demasiadamente inclinado"."Para a Cultura e porque o Desporto também faz parte da Cultura, as verbas inscritas no PRR têm previstos 114 milhões de euros para a Área Metropolitana de Lisboa - e acho muito bem -, 19 milhões para o Centro, nove milhões para o Norte, três milhões para o Alentejo e 1,2 milhões para o Algarve. Para quem gosta do jogo de futebol, como eu e do desporto em geral, já sabemos que os campos não devem estar inclinados. Devemos dar condições às várias regiões do país de concorrerem livremente. Isto nada tem a ver com guerras Norte/Sul. Temos é de ser capazes de ocupar o país e dividir as competências do país de forma ordeira. Por isso acho muito bem que a Federação Portuguesa de Futebol esteja em Lisboa e a Liga no Porto. É uma matéria que não podemos deixar passar de forma clara."