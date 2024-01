As conclusões do Fórum de Treinadores: o panorama pós-2024 e a evolução no tempo útil de jogo

O V Fórum de Treinadores, o primeiro realizado em regime presencial, decorreu na tarde desta terça-feira no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. A iniciativa partiu da Liga Portugal, que contou com o forte envolvimento da Direção Técnica recentemente criada e que tem Domingos Paciência como Diretor Técnico. Marcaram presença nove treinadores da Liga Betclic e 14 da Liga Sabseg, sendo que apenas Vizela e Marítima não se fizeram representar por qualquer elemento no evento.Roger Schmidt foi o único treinador dos três grandes a deslocar-se à Alfândega do Porto, uma vez que Carlos Fernandes e Siramana Dembélé estiveram em representação de Rúben Amorim e Sérgio Conceição, respetivamente.De acordo com a nota divulgada no final pela Liga Portugal, os treinadores reconheceram a importância da criação de uma Direção Técnica no seio da Liga Portugal e o seu empenho na articulação e agregação dos diversos parceiros e agentes desportivos, nomeadamente, dos treinadores do Futebol Profissional, entendendo ainda que as competições da Liga Portugal estão preparadas para enfrentar o novo ciclo UEFA 23-27, que retira quatro datas às competições domésticas, tendo sido alterado o formato da Taça da Liga já a partir da próxima época. Neste tema relacionado com o panorama pós-2024, foi destacada a importância de continuar a apostar na proteção de calendário das equipas presentes nas pré-eliminatórias das provas da UEFA e ao longo da época, por forma a garantir estabilidade de calendário desportivo.O segundo tema abordado no V Fórum de Treinadores relacionou-se com o tempo útil de jogo, que, nesta época em Portugal, anda na ordem dos 55 minutos por jogo, ou seja, mantém-se a linha evolutiva das últimas épocas, jogando-se mais minutos atualmente. Esta é a sétima época consecutiva em que o número da média de faltas está a descer (27,9 no momento) e é a terceira época consecutiva em que a média de cartões amarelos por jogo está a descer (5,2 no momento). Portanto, apesar de reconhecido o progresso no sentido de um espetáculo mais fluído, há a consciência da necessidade da continuidade de trabalho conjunto de treinadores, jogadores, árbitros e dirigentes.Para tomar parte no Fórum foram chamados outros intervenientes fundamentais do jogo. Assim, além da presença da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), através do Presidente José Pereira, esteve também representada a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), pelo Presidente Luciano Gonçalves, e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), na pessoa de José Carlos Ferreira, membro da Direção do Sindicato e também vogal da Direção Técnica da Liga Portugal.