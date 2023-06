Assembleia Geral da Liga: clubes apresentam voto de louvor à direção de Pedro Proença

Os clubes reunidos em Assembleia Geral da Liga Portugal, esta segunda-feira, aprovaram de forma unânime um voto de louvor à direção da Liga Portugal, liderada por Pedro Proença, na sequência da reação do organismo ao polémico caso da Academia BSports, que envolve o agora ex-presidente da AG da Liga, Mário Costa.De acordo com nota emitida pela Liga, o voto de louvor explica-se com a "forma como ao longo destas duas semanas a Direção da Liga Portugal, em particular o Presidente Pedro Proença, deixou evidente a sua verdadeira preocupação para com o Futebol Profissional, resolvendo de forma firme, enérgica e acima de tudo célere, em 48 horas, um caso que ameaçava a credibilidade da Liga e de todos os clubes profissionais, como indústria e que todos os clubes repudiam".Foi António Gaspar Dias, presidente do Penafiel, a lançar a ideia durante os trabalhos da reunião magna, de acordo com a Liga, obtendo de imediato o apoio de Bruno Vitorino, líder do Torreense, "sendo seguidamente aprovada pelos restantes presentes". O caso veio a público há duas semanas e, entretanto, Mário Costa renunciou à presidência da AG da Liga, foram abertas eleições intercalares para o cargo, José Gomes Mendes foi eleito e, já esta segunda-feira, exerce as novas funções no comando dos trabalhos da Assembleia Geral.