Associação de Futebol de Coimbra suspende competições

A direção da Associação de Futebol de Coimbra (AFC) anunciou esta quinta-feira a suspensão de todas as suas competições desportivas a partir de sexta-feira até às 23 horas de 30 de janeiro, por causa do novo período de confinamento.

Em comunicado, a AFC refere que a decisão foi tomada "após cuidada reflexão sobre a matéria" e no "seguimento das orientações do Governo" para o combate à pandemia da covid-19.

"Estamos convictos que, com a contínua adoção de comportamentos responsáveis no sentido da prevenção e do combate à propagação da covid-19, em breve poderemos assistir à retoma das competições", lê-se na nota.

Na sexta-feira, às 00:00, entra em vigor um decreto do Governo que regulamenta o novo estado de emergência devido à pandemia da covid-19, que se estende até às 23:59 de 30 de janeiro.

O decreto regulamentar do Governo determina a suspensão de um conjunto de atividades de comércio e prestação de serviços e o consequente encerramento de instalações e estabelecimentos.

O nono Estado de Emergência foi aprovado na quarta-feira no parlamento e entra em vigor na quinta-feira, mantendo-se até 30 de janeiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.