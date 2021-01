Associação de Futebol de Portalegre volta a suspender competições

A Associação de Futebol de Portalegre (AFP) suspendeu as competições de futebol e futsal, na sequência das novas medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia da covid-19, anunciou esta quinta-feira o organismo.

"Esta suspensão, tal como acontece com o estado de emergência, será revista dentro de 15 dias", lê-se num comunicado, enviado à agência Lusa.

A AFP considera uma "prioridade" preservar as vidas das populações, sublinhando que é com "enorme sentido de responsabilidade" que suspende as competições.

"O destino do nosso futebol e do nosso futsal será idêntico ao das restantes atividades que se encontram suspensas. Por essa razão, apelamos à compreensão e responsabilidade de todos", lê-se no documento.

A AFP decidiu também no dia 08 de janeiro adiar os jogos dos campeonatos distritais de futebol e futsal do último fim de semana, devido à proibição de circulação entre concelhos, no âmbito do combate ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.236 pessoas dos 507.108 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.