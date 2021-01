Associação de Futebol de Viana do Castelo suspende competições até fevereiro

A direção da Associação de Futebol de Viana do Castelo (AFVC) anunciou esta quinta-feira a suspensão de todas as provas distritais de futebol e futsal até ao 1 de fevereiro, por causa do novo período de confinamento.

Em comunicado, a AFVC refere que a decisão resulta dos "últimos desenvolvimentos relacionados com o covid-19, com informação do delegado de saúde distrital e tendo em conta o decreto-lei prorrogou o estado de emergência e em que as atividades de treino e competitivas dos atletas das competições distritais não são equiparadas a atividades profissionais".

A direção da AFVC garantiu ainda que irá "continuar atenta aos desenvolvimentos sobre esta matéria e manter-se-á, sempre, em contacto com os dirigentes e responsáveis dos clubes filiados".

"Os serviços da AFVC continuarão encerrados, por tempo indeterminado, só abrindo as portas em situação excecional", explica a AFVC que remete todos os contactos para os seus endereços eletrónicos.

Na sexta-feira, às 00:00, entra em vigor um decreto do Governo que regulamenta o novo estado de emergência devido à pandemia da covid-19, que se estende até às 23:59 de 30 de janeiro.

O decreto regulamentar do Governo determina a suspensão de um conjunto de atividades de comércio e prestação de serviços e o consequente encerramento de instalações e estabelecimentos.