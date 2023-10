Assuntos fiscais, direitos audiovisuais e Mundial'2030: tudo o que disse Pedro Proença

Pedro Proença reportou aos jornalistas as matérias discutidas na XI Cimeira de Presidentes, que decorreu em Coimbra esta quarta-feira. Abordou as questões relacionadas com os benefícios fiscais, com os direitos audiovisuais e arbitragem, tendo ainda passado um olhar sobre o Mundial'2030."Discutimos, primeiro, os custos de contexto na atividade do futebol profissional, depois o processo de centralização dos direitos audiovisuais, e um terceiro tema sobre a entidade externa que possa vir a gerir a arbitragem profissional. Foi discussão muito profícua, com partilha de comentários e o ponto de situação da Liga Porugal e dos presidentes, uma discussão muito aberta e muito positiva", começou por dizer o presidente da Liga Portugal."Há ainda a expectativa e esperança, porque estamos em fase de discussão do Orçamento do Estado para 2024, de que algumas das reinvidicações do futebol profissional possam ser acomodadas no OE. Todos percebemos as dificuldades que a indústria do futebol tem vivido e há questões em sede de IRS, IVA e IRC que temos a expectativa de que ainda possam ser acomodadas no OE.""O que tivemos por parte da Confederação Empresarial de Portugl (CIP) foi o compromisso que eles estarão ao nosso lado nos aspetos reinvidicativos. É uma questão de justiça. O IVA é de plena justiça, o futebol é uma atividade de entretenimento e, como qualquer atividade de entretenimento que a certa altura viu a taxa IVA sobre a bilhética ser reduzida da máxima para a mínima, queremos que isso aconteça também no futebol profissional, numa altura em que temos feito o esforço para o regresso das famílias aos estádios. Sobre os benefícios fiscais e Programa Regressar, não é só o futebol que beneficiava dessa matéria, outros sectores vão ficar afetados e temos a esperança de que possa haver uma alteração sobre essa matéria. A incapacidade que o futebol português tem na retenção no talento é fundamental para exportarmos jovens jogadores tão cedo e que não nos permite produzir tanta qualidade no que nós queríamos. Nesse aspeto, por parte da CIP, teremos também um embaixador que estará ao nosso lado para que possamos de alguma forma ver o nosso quadro reivindicativo ser saciado.""Acredito que seja mais visível aos clubes grandes, por serem eles que colhem mais desse quadro legal, mas não é verdade. Os clubes médios e pequenos também têm muitos jogadores que voltam em final de carreira, digamos assim, e também aproveitam este quadro legal. A preocupação foi transversal e o compromisso coletivo. Solidariedade para as dificuldades dos clubes foi partilhada, há uma comunhão completa dos clubes de que isto tem consequências no futebol profissional.""Existe um decreto-lei que impõe duas datas que têm de ser cumpridas, 2026 e 2028. Foi explicado os clubes onde a Liga e a empresa criada para efeito se encontram. O que partilhámos com os clubes é que estamos a cumprir as datas a que nos propusemos, 2026 e 2028. O que partilhamos também é que há a possibildiade de um proceso de antecipação, que está em cima da mesa, está a ser negociado, há verdadeiros interessados, o que é demonstrativo da valia do futebol português. Acompanharemos e daremos nota aos clubes da evolução.""O modelo da arbitragem teve uma conversa positiva onde os clubes foram capzes de expor os seus pontos de vista.""É mais um dos grandes eventos que teremos em Portugal. Se há pouco disse que me sentia extremanennte honrado pelo, este é mais um sinal da positividade do futebol português. Quer ao nível de infraestruturas ou modelo competitivo, poderemos usufruir muito desta questão. Deixar uma palavra de elogio à FPF, ao Governo e é mais um grande evento que teremos em Portugal.""O FC Porto esteve presente, o presidente Pinto da Costa por razões pessoais não veio e teve o cuidado de mo dizer diretamente. Os clubes estiveram todos representados."Refira-se que a XII Cimeira de Presidentes já está agendada para o dia 20 de março de 2024.