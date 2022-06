Atlético reivindica título de campeão nacional da época 1927/28

O Atlético emitiu esta terça-feira um comunicado no qual reivindica ser-lhe atribuído o título de campeão nacional relativo à época de 1927/28.

O emblema da Tapadinha, recém campeão distrital da AF Lisboa e promovido ao Campeonato de Portugal, lembra ser "o legítimo sucessor do Carcavelinhos" e garante que irá "aceitar a decisão que for tomada pela AG da FPF" no dia 29, na qual serão discutidos três pareceres (dois de um um grupo de especialistas e outro do Sporting) sobre a categorização das provas realizadas entre 1921 e 1938.