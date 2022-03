Autocarro da SAD do Aves está a ser leiloado na internet

Um autocarro e um lote de vestuário afeto à SAD do Aves encontra-se a leilão na plataforma online 'E-Leilões', na sequência do processo de insolvência aberto à sociedade. A viatura, descrita como "um veículo pesado de passageiros, marca SCANIA, com a matrícula 87-32-XD, do ano de 2004, com 895.877 Kms, 18 + 2 lugares no piso de baixo e 43 lugares no piso de cima", encontra-se aberta a licitações pelo valor base de 10.500 euros. Ao final da noite desta terça-feira, o valor da licitação mais alta situava-se nos 5.628 euros, sendo que o valor mínimo aceite será de 8.925 euros.Já o lote de vestuário, que engloba equipamentos de jogo e de treino, pólos, cachecóis, chapéus e casacos de fato-de-treino além de outros produtos de merchandising, tem um valor base de 3.500 euros, com um mínimo de 2.975 euros, não tendo sido alvo de qualquer licitação até ao momento.O período de leilão encerra na manhã desta terça-feira, pelas 10 horas. O processo de insolvência da SAD do Aves, assim declarada em abril de 2021, corre no Juízo Comércio, Juiz 3, do Tribunal de S.Tirso, Comarca do Porto.