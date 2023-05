B SAD-LANK Vilaverdense será disputado no Estádio Municipal de Rio Maior

A Liga Portugal informou esta quarta-feira, em comunicado, a alteração do local do duelo entre a BSAD e o LANK Vilaverdense, jogo a contar para a 2.ª mão do playoff de acesso à Liga SABSEG. O encontro vai ser disputado a 11 de junho (17 horas),no Estádio Municipal de Rio Maior."A BSAD veio requerer à Liga Portugal a alteração de Estádio para a realização do jogo da 2ª eliminatória do Playoff de Acesso à Liga Portugal SABSEG, em virtude de impedimento de utilização do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, por motivo de ocupação do espaço por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Perante a impossibilidade objetiva de utilização do recinto e obtida a anuência do LANK FC Vilaverdense, informa-se que o encontro nº 40202 – BSAD vs LANK FC Vilaverdense, agendado para o dia 11 de Junho de 2023, pelas 17h00, será realizado no Estádio Municipal de Rio Maior."