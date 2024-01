Benfica-FC Porto e Gyokeres lideraram apostas em 2023

Segundo a Solverde.pt, o Benfica-FC Porto, clássico da Liga Betclic disputado a 7 de abril, foi o jogo com mais apostas em Portugal em 2023.Segundo os dados da mesma fonte, Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, foi, por sua vez, o jogador com mais apostas para marcar golo, à frente de Erling Haaland (Manchester City) e Kylian Mbappé.Já nas modalidades, o tenista Carlos Alcaraz foi o desportista mais 'procurado' pelos apostadores no ano passado.