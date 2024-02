Berço denuncia delegado do Amares: «Entrou em campo para agredir tudo o que lhe aparecia pela frente»

O Berço Sport Clube denunciou este domingo, através de um longo comunicado nas redes sociais, agressões de elementos do Futebol Clube Amares durante o duelo entre as duas equipas, válido pela 21.ª jornada do Pró-Nacional. O clube fala mesmo na "entrada em campo do delegado de jogo do Amares para agredir tudo o que lhe aparecia à frente"."Quanto à matéria de facto, [regista-se] especificamente a entrada em campo do delegado de jogo do Futebol Clube Amares para agredir tudo o que lhe aparecia pela frente da nossa equipa e a agressão a soco do guarda-redes suplente do Futebol Clube Amares ao nosso atleta Igor Correia", pode ler-se no comunicado, onde o Berço deixa muitas críticas aos elementos que protagonizaram os incidentes."[Os restantes responsáveis] Lamentaram ainda no relvado os atos perpetrados pelos seus colaboradores, por não se reverem em tal comportamento inqualificável e condenável", acrescenta o Berço, que revelou que Igor Correia, o atleta agredido, foi obrigado a receber assistência hospitalar e levou três pontos no sobrolho esquerdo.











De notar que, no sábado, dia do jogo, o Amares tinha já publicado uma nota na sua página no Facebook na qual lamentou o ocorrido. "Toda e estrutura do FC Amares vem publicamente repudiar os atos ocorridos no final do jogo da 21ª Jornada da Pró-Nacional. Entendemos que as atitudes tidas pelo FC Amares e pelo Berço SC não beneficiam em nada o futebol. À instituição do Berço SC, pedimos as mais sinceras desculpas por qualquer transtorno causado. O Futebol é um desporto para unir famílias, e entendemos que não é desta maneira que o podemos fazer. A estrutura, Amares", podia ler-se.